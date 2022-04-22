Уфа, , 09:46 — REGNUM Завод по производству оборудования для зернообработки намерена построить белорусская компания в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в Башкирию прибыли представители белорусской компании, которые намерены реализовать в республике крупный инвестиционный проект по созданию производства оборудования полного цикла зернообработки. На его реализацию планируется направить около 1,5 млрд рублей и создать создать 500 новых рабочих мест.

«Представителей белорусской компании мы ознакомили сразу с несколькими площадками в Салаватском районе и с территорией индустриального парка «Уфимский», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Сообщается, что эта компания производит дорожно-строительную технику, коммунальную технику, лесозаготовительные машины и сельхоз-оборудование.