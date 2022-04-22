Чебоксары, , 09:39 — REGNUM В Управлении на транспорте МВД России по ПФО подвели итоги работы за первый квартал 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашском ЛО МВД России на транспорте по итогам заседания коллегии.

Железная дорога Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, в первом квартал 2022 года в УТ МВД России по Поволжью зарегистрировано более 12 тыс. заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях. Около трети составляют преступления против собственности, четверть – преступления в сфере экономики и ещё столько же – в сфере незаконного оборота наркотиков.

С начала года сотрудниками управления выявлено 433 наркопреступления, в том числе 344 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Изъято почти 29 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, установлены 172 подозреваемых в преступлениях.

Особое внимание уделяется преступлениям прошлых лет, из них раскрыто 50, включая одно убийство. Так, задержан подозреваемый в убийстве, совершённом в июле 1993 года в вагоне пассажирского поезда сообщением Уфа – Сибай.

По словам начальника УТ МВД России по ПФО Александра Бережного, после начала специальной военной операции, проводимой в соответствии с договорами о дружбе и взаимопомощи России с республиками Донбасса, «особенно острую актуальность имеют вопросы противодействия экстремистским проявлениям»:

«Ещё большую важность приобретает разъяснительная работа, направленная на повышение бдительности граждан – чтобы люди понимали, что о каждом замеченном подозрительном предмете или событии необходимо информировать сотрудников полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, управление на транспорте МВД России по ПФО дислоцируются на территории 20 регионов, в том числе 14 субъектов входят в состав Приволжского федерального округа, по два региона – от Уральского (Свердловская и Челябинские области), Центрального (Тамбовская и Владимирская области) и Южного (Астраханская и Волгоградская области) федеральных округов.

Под оперативным обслуживанием находятся объекты железнодорожного транспорта трёх железных дорог: Горьковской, Куйбышевской и Приволжской, эксплуатационная длина которых превышает 15 тыс. километров. На указанных дорогах функционируют 119 вокзалов, 420 пассажирских станций, 505 станций с помещениями для пассажиров.