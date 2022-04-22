Рыбинск, Ярославская область, 22 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Бывший мэр Рыбинска Ярославской области Юрий Ласточкин вышел на свободу после 8,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал 76. ru.

Юрий Ласточкин

Ласточкин отбывал наказание сначала в Тверской области, а потом в Красноярске. Бывший мэр был задержан в октябре 2013 года по подозрению в получении взятки от директора муниципального предприятия за продление контракта с ним. Впоследствии к этому добавилось обвинение в растрате в 2009 году, когда Юрий Ласточкин возглавлял рыбинское НПО «Сатурн».

В 2015 году суд приговорил Ласточкина к 8,5 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 140 млн рублей. Впоследствии суд снизил сумму штрафа до 20 млн.

Несмотря на обвинительный приговор, в Рыбинске Ласточкина многие считают одним из самых эффективных и ярких мэров последних лет.