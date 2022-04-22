Москва, 22 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Москве в офисах «Мои документы» горожанам помогут составить анкету ветерана Великой Отечественной войны и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка», сообщается на портале мэра столицы.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

В МФЦ бесплатно отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва» данные героя семьи. В настоящее время к книге памяти хранится более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны.

Увековечить память о ветеранах также можно онлайн, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году шествие «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате.

Читайте также: «Бессмертный полк» в 2022 году пройдёт в очном формате