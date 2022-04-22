Бахчисарай, Крым, 22 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Крымские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Бахчисарайского района, обвиняемого в покушении на убийство 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, в январе 2022 года 13-летний школьник показывал в школе фото своей одноклассницы, сделанное с помощью специальной программы, и не являвшееся подлинным. Девочка пригрозила, что обратится в полицию. Тогда школьник «предложил своему 16-летнему знакомому, ученику девятого класса этой же школы, которому ранее девушка отказала в дружбе, отомстить ей».

1 февраля 13-летний и 16-летний школьники завели девушку в помещение заброшенного туалета во дворе школы, там 16-летний подросток накинул ей на шею веревку и начал затягивать. Когда девушка потеряла сознание, подростки решили, что она скончалась. В этот момент сообщников увидел другой школьник, который рассказал о происходящем взрослым.

Школьнице оказали помощь. 13-летний подросток как не достигший возраста уголовной ответственности, был поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, в настоящее время он проходит лечение в специализированном медучреждении закрытого типа. В отношении 16-летнего обвиняемого расследование дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.