Донецк, 22 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике эвакуировали из Мариуполя 547 человек. Об этом 22 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

Беженцы прибыли в населённый пункт Безыменное Новоазовского района, где силами МЧС республики развёрнут пункт оказания помощи населению. За сутки с 8:00 21 апреля до 8:00 22 апреля из Мариуполя в Безыменное прибыли 547 человек, в том числе 91 ребёнок.

Всего за период с 5 марта в ПОПН эвакуированы 21 592 человека.