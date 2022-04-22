Канберра, 22 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. После того, как на текущей неделе стало известно, что Китай и Соломоновы острова заключили пакт по безопасности, позволяющий азиатской сверхдержаве разместить свой флот в 2000 километрах от побережья Австралии, давление на администрацию премьер-министра Австралии Скотта Моррисона начало усиливаться со стороны журналистов. На пресс-конференции 22 апреля Моррисон вообще отказался отвечать на вопрос, когда он последний раз созванивался с президентом Соломоновых островов, передает телеканал Nine News.

Австралия

C начала Моррисон сказал, что звонил ему «в течение этого последнего месяца или около того», прежде чем уклониться от дальнейших вопросов.

Когда его снова спросили об этом, премьер-министр Австралии сказал, что не будет давать «дальнейшие дальнейшие комментарии по данной теме».

«Вам сказали не звонить ему, не так ли?» — спросил журналист.

«Вы не можете ничего узнать про это. Причина заключается в том, что это очень деликатные и сложные вопросы, имеющие отношение к национальной безопасности», — ответил Моррисон.