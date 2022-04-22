Москва, , 09:34 — REGNUM Наиболее высокие показатели проведения реформы сферы обращения с отходами зафиксирована в 13 субъектах РФ, в числе которых – Подмосковье, Калининградская область и Ханты-Мансийский АО. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Мусорный полигон

«У реформы есть безусловные лидеры — это Астраханская область, Калининградская область, Курская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тульская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область», — цитирует пресс-служба слова Абрамченко.

По её словам, операторы по обращению с отходами выбраны в 85 регионах, всего же 178 операторов уже начали свою работу в субъектах РФ – не считая Хабаровского края, который де-факто отстает от осуществления реформы более чем на три года.