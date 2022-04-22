Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2996 человек. Выздоровели к настоящему времени 132 125 пациентов (+51 за сутки).

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 715, 44% из которых выявлено в Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился ещё у 41 жителя.