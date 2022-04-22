Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM Ростов-на-Дону начал подготовку к новому отопительному сезону, который, предположительно, начнётся в середине октября 2022 года. Об этом в своём телеграм-канале написал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Теплосеть Monyf

«В Ростове началась подготовка к новому отопительному сезону», — проинформировал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону отопительный сезон завершён 12 апреля. С этого дня системы теплоснабжения начали переводить на летний режим работы и готовить к следующей зиме.

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