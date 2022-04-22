Париж, , 09:32 — REGNUM На данный момент эмбарго на поставки российского газа в страны Евросоюза пока не обсуждается. Об этом 22 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Corriere della Sera.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эта тема (полное эмбарго на российский газ и нефть – ред.) может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается», — сказал он.

Также французский лидер утончил, что возможное эмбарго на поставки российских топлива и нефти уже обсуждается, однако голубое топливо не является предметом таких обсуждений, так как ЕС знает, какие сложности может повлечь за собой такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австралии ввели санкции в отношении 147 граждан России, в том числе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.