Москва, 27 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Российская военная спецоперация на Украине продолжается при непрекращающихся зверствах украинских боевиков и многочисленных наёмников с Запада. Вражеские страны накачивают их тяжелым вооружением, не жалеют денег на массированную волну информационных антироссийских провокаций.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил на днях, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. Но наша армия уже не раз доказывала: никто безнаказанным не останется.

«Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным», — подчеркнул депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Подробности о том, как российская армия ценой горьких потерь и героических усилий освобождает мир от нацистов, читайте в трансляции ИА REGNUM.

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