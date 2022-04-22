Канберра, , 09:33 — REGNUM 22 апреля жителю Австралии было предъявлено обвинение в самой крупной за последнее десятилетие краже скота на Северной территории. Об этом сообщил телеканал NIne News.

Австралия

71-летний мужчина был арестован 20 апреля после того, как экспертиза ДНК подтвердила, что 685 голов крупного рогатого скота были связаны с еще 435 животными, предположительно украденных на плато Стерт.

«Следователи пришли к выводу, что количество украденного крупного рогатого скота … составляет примерно 1200 голов с оценочной стоимостью 1,47 миллиона долларов (1,15 $млн — прим. ИА REGNUM)», — пишут журналисты.

Часть украденного крупного рогатого скота была обнаружена полицейскими в период с 15 по 21 июня.