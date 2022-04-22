Москва, 22 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеозапись с позиций подразделения вооружённых сил Украины, выбитого в результате штурма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

В министерстве рассказали, что подразделение ВСУ не пожелало добровольно сложить оружие и было выбито с укреплённых позиций. При отступлении националисты бросили оружие, технику и тела погибших товарищей – около 20 военнослужащих ВСУ.

Укрепрайон имел разветвлённую сеть траншей, окопов, бетонированных заглублённых бункеров и бронированных огневых точек.