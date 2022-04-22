Вашингтон, 22 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги, находящийся с визитом в США, встретился 21 апреля с представителем аналитического отдела S& P Global Роберто Сифон-Аревало. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обсудили кредитный рейтинг Южной Кореи и экономическую ситуацию в стране.

В ходе встречи Хон Нам Ги сообщил, что правительство Южной Кореи продолжит прилагать усилия для укрепления финансовой устойчивости, поскольку госдолг страны растет быстрыми темпами.

По прогнозам министерства финансов Южной Кореи, по итогам 2022 года государственный долг страны составит 1,07 квдрлн вон (~$870 млрд).

Ожидается, что отношение госдолга Южной Кореи к ВВП составит 50,1%, а дефицит бюджета составит 70,8 трлн вон (~$57,1 млрд), что эквивалентно 3,3% ВВП.

Хон Нам Ги также добавил, что правительство пересматривает политические меры, чтобы справиться с экономическими последствиями украинского кризиса. Он также акцентировал внимание на том, что пандемия коронавируса окажет ограниченное влияние на экономику Южной Кореи, поскольку число новых случаев заражения постепенно снижается, а правительство отменило практически все антиковидные меры.