Симферополь, , 09:30 — REGNUM Украине не стоит угрожать России ударами по её территории, в том числе по Крымскому мосту. Об этом киевский режим предупредил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Справедливое возмездие Stihi.ru

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой ответные меры, безнаказанным никто не останется.

«Любая с их стороны подобная провокация повлечёт ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее», — указал в беседе с РИА Новости депутат.

Шеремет также посоветовал киевскому режиму «впредь не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту».

«Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший ветеринар Алексей Данилов заявил о том, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. По его словам, такая вероятность активно прорабатывается ВСУ, и если у украинских военных появится такая возможность, то это будет «обязательно» сделано.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта, что неприемлемо. По его словам, это подлежит «правовой проверке с последующим наказанием».

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