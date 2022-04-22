Канберра, 22 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Из-за плохого качества воды на восточном побережье Австралии, которое вновь подверглось влиянию погодного явления Ла-Нинья, пляжи для купания снова оказались закрыты. Об этом 22 апреля сообщил телеканал Nine News.

Michael_Spencer Перт, Австралия

Больше всего закрылось пляжей в Новом Южном Уэльсе, где также наблюдается сильный прибой.

Журналисты напоминают, что обильные дожди в Австралии начались в конце 2021 года, когда ноябрь был признан самым дождливым месяцем. В феврале и марте 2022 года на территории штатов продолжались дожди и наводнения, а 9 марта Австралия объявила чрезвычайное положение в стране.

Отмечается, что поскольку дожди продолжатся в течение этой недели, качество воды не улучшится.