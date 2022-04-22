Белгород, 22 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Входную группу у Центрального парка имени Ленина отремонтируют в Белгороде, сообщил мэр города Антон Иванов.

Телеграм-канал Антона Иванова Входная группа в парке Ленина в Белгороде

Пользователи в социальных сетях апреля пожаловались, что с ворот обрушилась штукатурка. Входная группа в парк является объектом культурного наследия местного муниципального значения. Мэр пояснил, что ворота оформили в собственность муниципалитета в 2021 году и приступили к организации ремонтно-реставрационных работ в соответствии с действующим законодательством.

«В этом случае требуется пройти несколько этапов, а проводить работы могут только организации, имеющие соответствующую лицензию. Научно-исследовательские работы уже завершены. Следующим шагом будет разработка и согласование проектно-сметной документации», — пояснил 21 апреля в телеграм-канале глава администрации.

Мэр пообещал провести ремонт дефектных участков штукатурки до 1 августа 2022 года. Комплексный ремонт всего объекта выполнят к 1 августа 2023 года.