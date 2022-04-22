Канберра, , 09:30 — REGNUM Высокопоставленный член Лейбористской партии Австралии Джейсон Клэр считает, что заключенный между Китаем и Соломоновыми островами пакт по безопасности, позволяющий Пекину размещать свой военный флот в 2000 километрах от границ Австралии, является «эпическим провалом» внешней политики правительства «Коалиции» во главе со Скоттом Моррисоном. Об этом 22 апреля сообщил телеканал Nine News.

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«Это произошло прямо на глазах у Скотта Моррисона. Это эпический провал во внешней политике», — заявил Клэр на пресс-конференции.

Напомним, что сутками ранее стало известно, что премьер-министр Моррисон знал о факте заключения сделки между Соломоновыми островами и Китаем до того, как это стало достоянием общественности.

«Скотт Моррисон сегодня делает все, что в его силах, надеясь, что в течение следующих нескольких недель он попытается обвинить в этом кого-то другого … будь то премьер-министра отдельного штата, оппозицию или президента другой страны», — заявил Клэр.