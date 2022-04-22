Канберра, , 09:26 — REGNUM Власти Австралии ввели санкции в отношении 147 граждан России, в том числе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом 22 апреля сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В агентстве ААР сообщили, что санкции и запрет на поездки введены в отношении более чем 140 российских сенаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля власти Австралии ввели санкции в отношении российских компаний «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», КамАЗ, АЛРОСА, «Ростелеком», «Русгидро» и других.

Напомним, в середине февраля в Донбассе обострилась ситуация из-за обстрелов мирных жителей со стороны украинских вооруженных формирований. ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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