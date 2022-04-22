Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Пригородные автобусы Санкт-Петербурга будут бесплатно обслуживать льготные категории граждан в течение полугода. Об этом решении сообщили в пресс-службе Смольного. Такой возможностью петербуржцы, имеющие право на льготный проезд, смогут воспользоваться в период с 27 апреля по 31 октября 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус на остановке

Так, платить за проезд не придётся пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам и другим льготникам. Для этого нужно будет оформить проездной.

«Такое решение принято, чтобы горожане, относящиеся к группе особого риска по коронавирусной инфекции — в основном, это пожилые люди, не стояли в очереди за билетами в кассу», — отметил Беглов.

В случае, если у пассажира уже имеется именной льготный проездной, то нет необходимости оформлять новый. В ближайшее время появится информация о тех маршрутах, где это будет доступно.

Напомним, в Петербурге также планируют привлечь торговые сети для продажи проездных билетов в наземный общественный транспорт. На носитель можно будет записать 10 поездок, а действие их будет дольше, чем у обычного QR-кода.