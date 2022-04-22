Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Ростовскую область прибыли ещё более 14,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом 22 апреля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области неподалёку от пунктов пропуска развёрнута работа мобильных городков жизнеобеспечения. Здесь люди могут отдохнуть, прибывших обеспечивают горячим питанием. Сотрудники МЧС России и других ведомств оказывают мирным жителям Донбасса и Украины всю необходимую помощь.

Всего на территорию России через пункты пропуска, расположенные в Ростовской, Белгородской, Брянской областях и Крыму прибыли около 900 тыс. человек.