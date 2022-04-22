Махачкала, 22 апреля 2022, 09:25 — REGNUM В Дагестан с рабочей поездкой 21 апреля прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. В рамках поездки он намерен ознакомиться с ходом реализации национальных проектов и региональной программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ, а также транспортно-логистической инфраструктурой региона, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
В первый день визита Новак побывал на площадке реконструкции аэропорта и на заводе строительных материалов, возводимом на территории опережающего развития в городе Каспийске. Сегодня, 22 апреля, он посетит объекты туристско-рекреационного кластера, агропромышленного комплекса и энергетической инфраструктуры.
Александр Новак отметил, что Дагестан занимает очень важное место в общественно-политической жизни страны и обладает значительным потенциалом экономики.