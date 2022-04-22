Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Свердловчанин предстанет перед судом по обвинению в привлечении средств дольщиков в нарушение законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Строительство дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мужчина руководил деятельностью одного из ООО. По версии следствия, обвиняемый привлекал деньги уральцев для участия в долевом строительстве многоквартирного дома по переулку Красный (ЖК «Да Винчи») с нарушением закона. Под видом договоров долевого участия в строительстве бизнесмен оформлял различные договоры на отчуждение жилых и нежилых помещений до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Таким образом, с августа 2016 по март 2020 года он незаконно привлёк на строительство дома более 35 млн рублей.

В 2019 году дольщики остались без денег и квартир. Строительные работы на объекте были приостановлены. В октябре 2021 года права на землю дольщиков передали Фонду защиты прав граждан. Строительство дома восстановили за счёт регионального бюджета. Уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.