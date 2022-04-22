Канберра, , 09:28 — REGNUM 22 апреля стало известно, что лидер оппозиции Энтони Альбаниз и главный соперник премьер-министра Австралии Скоттом Моррисона на ближайших федеральных выборах заболел COVID-19. В свою очередь Моррисон публично объявил о том, что сразу после постановки диагноза Альбанизу, он ему позвонил. Об этом написала газета The Guardian.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

«Я желаю Энтони Альбанизу скорейшего выздоровления после положительного результата его теста на ковид … Все по-разному столкнулись с ковидом и, поскольку избирательная кампания лейбористов продолжается, надеюсь, что у него не будет никаких серьезных симптомов», — написал позднее премьер-министр на странице в соцсети.

Журналисты отмечают, что премьер-министр Австралии Моррисон уже переболел COVID-19, поэтому шансы на то, что он мог заразиться снова во время дебатов с Альбанизом, довольно низки.

Напомним, что выборы в Австралии состоятся 21 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Западной Австралии заболел COVID-19