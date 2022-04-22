Премьер-министр Австралии пожелал лидеру оппозиции скорейшего выздоровления
Канберра, 22 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. 22 апреля стало известно, что лидер оппозиции Энтони Альбаниз и главный соперник премьер-министра Австралии Скоттом Моррисона на ближайших федеральных выборах заболел COVID-19. В свою очередь Моррисон публично объявил о том, что сразу после постановки диагноза Альбанизу, он ему позвонил. Об этом написала газета The Guardian.
«Я желаю Энтони Альбанизу скорейшего выздоровления после положительного результата его теста на ковид … Все по-разному столкнулись с ковидом и, поскольку избирательная кампания лейбористов продолжается, надеюсь, что у него не будет никаких серьезных симптомов», — написал позднее премьер-министр на странице в соцсети.
Журналисты отмечают, что премьер-министр Австралии Моррисон уже переболел COVID-19, поэтому шансы на то, что он мог заразиться снова во время дебатов с Альбанизом, довольно низки.
Напомним, что выборы в Австралии состоятся 21 мая.