Красноярск, , 09:24 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки сотрудники регионального Лесопожарного центра потушили семь лесных пожаров на общей площади 91,5 га. Как сообщили ИА REGNUM 22 апреля в краевом минлесхозе, очаги возгораний действовали в шести районах и Шарыповском муниципальном округе.

Лесной пожар 40.mchs.gov.ru

В тушении принимали участие 72 человека, было задействовано 18 единиц техники, одно воздушное судно.

В большинстве случаев пожары возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения. Таковы предварительные данные министерства лесного хозяйства.

На утро 22 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде муниципалитетов в центре и на юге региона действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае потушили все лесные пожары