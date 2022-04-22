Красноярск, 22 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки сотрудники регионального Лесопожарного центра потушили семь лесных пожаров на общей площади 91,5 га. Как сообщили ИА REGNUM 22 апреля в краевом минлесхозе, очаги возгораний действовали в шести районах и Шарыповском муниципальном округе.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

В тушении принимали участие 72 человека, было задействовано 18 единиц техники, одно воздушное судно.

В большинстве случаев пожары возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения. Таковы предварительные данные министерства лесного хозяйства.

На утро 22 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде муниципалитетов в центре и на юге региона действует особый противопожарный режим.