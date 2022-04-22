Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Военно-морские силы США не будут участвовать в каких-либо операциях по деблокаде украинских портов в Чёрном море. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил 21 апреля на регулярном брифинге для журналистов

USS Theodore Roosevelt (сс) Mass Communication Specialist 3rd Class Anthony J. Rivera. U.S. Navy

Представителя оборонного ведомства спросили, примут ли США «усилия по прорыву блокады» украинских портов. Кирби ответил отрицательно.

«Вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море? Ответ: нет, в том, что касается прорыва блокады», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Пентагона также заявил, что на протяжении нескольких недель министерство обороны США безуспешно пыталось связаться с российским руководством.

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