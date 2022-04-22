Сантьяго, 22 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Чилийские дипломаты продолжают искать пропавшего без вести журналиста Гонсало Лиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Чили.

Флаг Чили

«МИД через Генеральное консульское управление и представительства в Польше и Москве предпринимает все возможные шаги для установления местонахождения и состояния здоровья чилийца Гонсало Лиры Лопеса, с которым была потеряна связь на Украине», — говорится в сообщении.

Журналист Гонсало Лира пропал в Харькове 15 апреля. Незадолго до этого журналист уточнил, что в случае, если он не будет выходить на связь более 12 часов, то его необходимо считать пропавшим без вести. Лира критично относился к позиции украинских властей. СМИ не исключают, что чилиец мог быть похищен и убит украинскими национал-радикалами.