Токио, 22 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» министерства иностранных дел Японии южную часть российских Курильских островов названа «незаконно оккупированной» территорией. Текст названного доклада 22 апреля обнародован на сайте японского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Отмечается, что вопрос о южной части российских Курильских островов, по мнению Токио, является «самым большим нерешённым вопросом между Японией и Россией».

«Северные территории (так в Японии называют южную часть российских Курильских островов) — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и которые являются исконной частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — утверждается в докладе.

Также указывается, что японские власти на протяжении последних лет активно вели переговоры по решению территориального вопроса и подписания мирного договора.

Помимо этого, в указанный доклад внесена фраза о том, что спецоперация Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины – это якобы «вызов основам международного порядка, таким как верховенство права и запрет на применение силы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что токийский храм Ясукуни, считающийся в Азии символом японского милитаризма, 22 апреля посетили более 100 депутатов из разных японских партий, в том числе правящей Либерально-демократической (ЛДП).