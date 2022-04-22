Москва, 22 апреля 2022, 09:22 — REGNUM Россия получила полные сведения о всем кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, в чьем распоряжении появилась часть рассекреченных данных.
Отмечается, что в списках в том числе присутствует и информация о спецназовцах, которых киевский режим использует для совершения диверсий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале еще один список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.
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