Москва, 22 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Россия получила полные сведения о всем кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, в чьем распоряжении появилась часть рассекреченных данных.

СБУ

Отмечается, что в списках в том числе присутствует и информация о спецназовцах, которых киевский режим использует для совершения диверсий.

«Особо следует отметить то, что под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций «Альфа» УСБУ в Херсонской области, которые, по сведениям от украинских военных, в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале еще один список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.

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