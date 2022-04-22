Тула, , 09:20 — REGNUM Старт проекту «Музейное лето в Туле» дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин 21 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, в научном центре музея-заповедника «Куликово поле» глава региона обсудил с представителями музейной сферы региона летний туристический сезон.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области

Как отмечалось на встрече, в Музейном квартале Тулы открыты филиалы четырех федеральных музеев, в ближайшее время откроются филиалы еще трех — Политехнического музея, Музея истории театра и Музея древнерусского искусства. Тула заслужила статус третьего музейного центра России после Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркнул губернатор.

«Для нас важно повысить популярность музеев. Сегодня необходимо делать ставку на современную подачу исторического контента. Выставки должны быть не только информативными, но и интересными, увлекательными. Тогда мы сможем привлечь в наши музеи посетителей самого разного возраста, в том числе молодёжь», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона добавил, что главная задача любого музейного проекта – с ранних лет прививать детям чувство любви и гордости за Россию, помочь им больше узнать о великих подвигах своих предков, понять, в чем сила нашей Родины.

В ходе встречи глава региона объявил о начале проекта «Музейное лето в Туле», который был разработан по его инициативе. Мероприятия в рамках проекта откроются 18 мая, Международного дня музеев, и продлятся до 18 сентября, когда на Куликовом поле отметят очередную годовщину исторического сражения.

Всего в проект включено около 120 крупных событий: фестивали, концерты, представления, выставки на всех музейных площадках и в достопримечательных местах региона. Ядром событий станет Музейный квартал. Запланированы выставочные проекты еще не открытых федеральных музеев. На открытой площадке тульского филиала Государственного исторического музея дополнительно к выставке «Фаберже и придворные ювелиры» запланированы вечерние постановки и спектакли.

Также в Тульской области разработано восемь музейных маршрутов: «Музейный квартал», «Тульский рубеж», «Вересаевский променад», «Императорский маршрут», «Засечный маршрут» и другие. Планируется выпускать единые билеты, по которым жители и гости региона смогут посещать сразу нескольких площадок.

«Хотя музеи относятся к сегменту интеллектуального туризма, проект «Музейное лето в Туле», должен быть увлекательным и интересным для каждого. Чтобы у людей остались яркие впечатления и желание вернуться в Тульскую область», — подчеркнул Алексей Дюмин.