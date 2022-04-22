Тульский губернатор дал старт проекту «Музейное лето в Туле»
Тула, 22 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Старт проекту «Музейное лето в Туле» дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин 21 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, в научном центре музея-заповедника «Куликово поле» глава региона обсудил с представителями музейной сферы региона летний туристический сезон.
Как отмечалось на встрече, в Музейном квартале Тулы открыты филиалы четырех федеральных музеев, в ближайшее время откроются филиалы еще трех — Политехнического музея, Музея истории театра и Музея древнерусского искусства. Тула заслужила статус третьего музейного центра России после Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркнул губернатор.
Глава региона добавил, что главная задача любого музейного проекта – с ранних лет прививать детям чувство любви и гордости за Россию, помочь им больше узнать о великих подвигах своих предков, понять, в чем сила нашей Родины.
В ходе встречи глава региона объявил о начале проекта «Музейное лето в Туле», который был разработан по его инициативе. Мероприятия в рамках проекта откроются 18 мая, Международного дня музеев, и продлятся до 18 сентября, когда на Куликовом поле отметят очередную годовщину исторического сражения.
Всего в проект включено около 120 крупных событий: фестивали, концерты, представления, выставки на всех музейных площадках и в достопримечательных местах региона. Ядром событий станет Музейный квартал. Запланированы выставочные проекты еще не открытых федеральных музеев. На открытой площадке тульского филиала Государственного исторического музея дополнительно к выставке «Фаберже и придворные ювелиры» запланированы вечерние постановки и спектакли.
Также в Тульской области разработано восемь музейных маршрутов: «Музейный квартал», «Тульский рубеж», «Вересаевский променад», «Императорский маршрут», «Засечный маршрут» и другие. Планируется выпускать единые билеты, по которым жители и гости региона смогут посещать сразу нескольких площадок.