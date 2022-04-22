Донецк, , 09:20 — REGNUM Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более 20 раз. Об этом 22 апреля сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В представительстве рассказали, что за сутки украинские войска более 20 раз обстреляли населённые пункты ДНР, при обстрелах получили ранения четыре мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли три населённых пункта в ДНР.