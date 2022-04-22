Донецк, 22 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более 20 раз. Об этом 22 апреля сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В представительстве рассказали, что за сутки украинские войска более 20 раз обстреляли населённые пункты ДНР, при обстрелах получили ранения четыре мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли три населённых пункта в ДНР.