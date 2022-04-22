Париж, 22 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Франция отправит на Украину более 28 тонн оборудования для неотложной медицинской помощи. Об этом, как сообщает Le Parisien, совместно заявили в министерстве иностранных дел и здравоохранения Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Медицинская помощь будет отправлена на Украину через Польшу и включает в себя генератор кислорода, более 50 дыхательных аппаратов и расходные материалы к ним, более 4,5 тонн медикаментов, а также генераторную установку большой мощности.

«Эти операции свидетельствуют о солидарности Франции, ее больниц, местных властей и бизнеса по отношению к украинскому народу», — говорится в совместном заявлении французских министерств.

Франция поставила на Украину военной техники на сумму более 100 миллионов евро.

Напомним, ранее США объявили о выделении Украине дополнительных 800 млн долларов на военную технику. Испания, со своей стороны, сообщила об отправке 200 тонн военной помощи.