Москва, 22 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В комитет Межпарламентского союза (МПС) по правам парламентариев будет передан вопрос о действиях украинских властей в отношении депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

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"В своём ответе генеральный секретарь (МПС Мартин Чунгонг — ред.) сообщает о том, что запрос принят в работу и будет передан на рассмотрение в сам комитет, а также направлен властям Украины для комментариев», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Таким образом, отметил сенатор, достигнуты обе цели запроса: привлечь внимание самой авторитетной межпарламентской организации к тому, что под шумок происходит с политической оппозицией в Верховной раде и вокруг неё, вторая — заставить киевские власти публично объясняться по этому поводу.

При этом, по мнению Косачёва, в том же, что касается судьбы Виктора Медведчука, особых надежд на усилия МПС, «не было и нет» — комитет собирается от случая к случаю, два-три раза в год, так что оперативной реакции по его линии в любом случае не ожидается, да и доминирование в его составе представителей парламентов Запада (сейчас — пять из девяти), огульно прикрывающих Украину, что бы она ни творила, иллюзий не добавляет.

«Но, повторю, главное не в персоналиях, а в принципах. Не оставлять Киеву перспективы утверждения тоталитарного строя, противоположного парламентаризму», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины распространила видео с задержанным Медведчуком. Политик обратился к президентам России и Украины попросил, чтобы Киев обменял его «на защитников Мариуполя и жителей», которые не могут покинуть город.