Селенгинский район, Бурятия, , 09:18 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности трёхмесячному ребёнку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело девочки было найдено 20 апреля в одном из домов села Ехэ-Цаган.

На месте происшествия. Бурятия СУ СКР по Бурятии

По данным следствия, в семье воспитывалось три ребёнка. Сожитель матери девочки последние три дня распивал спиртные напитки. 20 апреля днём он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, взял дочь из детской кроватки, положив на постель и лёг рядом.

«Во сне он перевернулся и придавил ребенка весом своего тела, перекрыв доступ кислорода, что привело к смерти девочки. Спустя некоторое время домой вернулась мать. Не обнаружив ребенка в детской кровати, она подбежала к сожителю, перевернула и под его телом обнаружила дочь без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, женщина в этот момент также была пьяна. Дома было найдено несколько бутылок из-под спиртного. К настоящему времени остальные дети изъяты из семьи и помещены в центр временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

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