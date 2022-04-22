Брисбен, Австралия, , 09:22 — REGNUM 22 апреля Квинсленд стал последним штатом Австралии, отменившим требования к карантину для лиц, признанных контактировавшими с зараженными SARS-CoV-2. Отправляться на семидневную изоляцию больше не нужно и непривитым иностранным туристам. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обязательный карантин больше не будет применяться к близким контактам с 28 апреля. В то же время, если у таковых граждан появятся симптомы COVID-19, а их тест покажет отрицательный результат, они все равно должны отправиться на изоляцию.

Более того, тест на коронавирус лица, признанные близкими контактами, должны сдавать каждый второй день в течение семидневного периода.

Отмечается, что они также обязаны носить маски. Правило действует не только в закрытых помещениях, но и когда они выходят на улицу.