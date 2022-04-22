Абакан, 22 апреля 2022, 09:17 — REGNUM В Хакасии депутаты Верховного совета 22 апреля согласовали кандидатуру Сергея Комарова на пост заместителя главы республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Назначение
Назначение
Иван Шилов, ИА REGNUM

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов предложил кандидатуру Комарова на должность своего заместителя по экономическим вопросам. Решение принято большинством голосов парламентариев.

Соответствующее распоряжение главы о назначении Комарова будет подготовлено после того, как в республиканское правительство поступит постановление Верховного совета о согласовании.

Как сообщало ИА REGNUM, Коновалов представил нового заместителя членам республиканского правительства 19 апреля.

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