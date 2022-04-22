Абакан, 22 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Хакасии депутаты Верховного совета 22 апреля согласовали кандидатуру Сергея Комарова на пост заместителя главы республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов предложил кандидатуру Комарова на должность своего заместителя по экономическим вопросам. Решение принято большинством голосов парламентариев.

Соответствующее распоряжение главы о назначении Комарова будет подготовлено после того, как в республиканское правительство поступит постановление Верховного совета о согласовании.

Как сообщало ИА REGNUM, Коновалов представил нового заместителя членам республиканского правительства 19 апреля.