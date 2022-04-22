Москва, , 09:15 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» направит в Минтранс РФ и Росавиацию предложения по замене системы GPS на ГЛОНАСС. Об этом в своём телеграм-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

ГЛОНАСС (сс) USSR BOY

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу», с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение восьми лет», — написал Рогозин.

Он напомнил, что на всех произведённых в России или ввозимых в страну автомобилях с 2017 года обязательна установка системы ЭРА-ГЛОНАСС: «Получается, что на десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолетов иностранного производства — нельзя? Верно же говорят, что скупой платит дважды».