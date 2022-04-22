Канберра, , 09:51 — REGNUM По мере того, как темпы глобального потепления в мире увеличиваются, некоторые из изменений, которые могут ожидать жители Австралии, включают рост цен на продукты питания, конкуренцию за воду в условиях ее нехватки, более частые наводнения и пожары. Об этом предупредили два ведущих ученых-климатолога, которые 22 апреля дали интервью телеканалу Nine News в преддверии Дня Земли 2022 года.

Климат

Марк Хауден, директор Института климата, энергетики и решения проблем стихийных бедствий в Австралийском национальном университете, сказал, что на данный момент повышение температуры на 1,5°C «весьма вероятно» к 2030-м годам.

«Системные эффекты будут иметь место по всей Австралии, почти во всех аспектах австралийской жизни», — отметил профессор Хауден, пояснив, что нехватка воды и продовольствия — это всего лишь два последствия, которые будут ощущаться так резко.

Ученый-климатолог и профессор биологии Университета Маккуори Лесли Хьюз поддерживает позицию Хаудена и говорит, что на данный момент в Австралии нет экосистем, на которые не повлияло бы изменение климата.

По ее слова, больше всех пострадают следующие регионы: тропические леса Гондваны на юго-востоке Квинсленда и северо-востоке Нового Южного Уэльса, Большой Барьерный риф в Квинсленде и альпийские части Виктории, Нового Южного Уэльса и Тасмании.