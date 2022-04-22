Гай, Оренбургская область, , 09:14 — REGNUM В городе Гае Оренбургской области на улице избит девятилетний мальчик. Врачи диагностировали перелом костей носа. У ребенка многочисленные ссадины на лице. Об этом сообщает портал gts. tv.

Насилие

Родные пострадавшего мальчика ищут свидетелей инцидента. В полицию подано заявление.

Семье избитого ребенка удалось узнать, что во дворе дома играющие дети поссорились. Во двор выбежал неадекватный мужчина, который поясной сумкой начал наносить удары по лицу школьника. В сумке разбился телефон. Очевидцем избиения стал водитель. Он остановил машину и встал на защиту ребенка.

Ситуацию прокомментировали в УМВД по Оренбургский области. «В настоящее время полицейскими подозреваемый мужчина задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Задержанный будет привлечен к уголовной или административной ответственности в зависимости от степени тяжести полученных травм», — сказали в пресс-службе ведомства.