Москва, 22 апреля 2022, 09:14 — REGNUM Это может привести к новому рекорду по итогам сезона.
Ситуация с обеспечением российских аграриев минеральными удобрениями стабилизировалась. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства.
О стабильности на рынке минеральных удобрений доложил и другой участник заседания, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
По сведениям министра, российские аграрии уже приобрели 2,8 млн т. удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), это на 5% больше, чем в прошлом году. В Российской ассоциации производителей удобрений добавляют, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями составляет уже почти 60% от прогнозной потребности на весь 2022 год.
Сомнений в том, что план по поставкам удобрений под весенний сев будет выполнен, нет, говорит Кузнецов. К примеру, по азотным и комплексным NPK-удобрениям выполнение плана в I квартале превысило 100%.
При этом, российский АПК надежно защищен от роста цен на минудобрения, охватившего зарубежные страны.
С РАПУ согласен и аналитический центр «Русагротранса», в его апрельском отчете прогноз валового сбора зерна в России в 2022 году увеличен со 129 млн до 132 млн тонн, что может стать третьим результатом после 2017 и 2020 годов.
Читайте ранее в этом сюжете: Лыжники завершили сезон в Кировске