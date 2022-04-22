Москва, , 09:14 — REGNUM Это может привести к новому рекорду по итогам сезона.

Ситуация с обеспечением российских аграриев минеральными удобрениями стабилизировалась. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства.

«Стабилизировалась ситуация с обеспечением минеральными удобрениями», — сказал Мишустин, напомнив, что ранее эта тема обсуждалась на совещании у президента России Владимира Путина.

О стабильности на рынке минеральных удобрений доложил и другой участник заседания, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Период пикового спроса на удобрения в феврале–марте пройден без каких-либо сбоев, — сообщил министр. — В частности, за месяц поставлено более миллиона тонн аммиачной селитры, которая наиболее востребована для посевной».

По сведениям министра, российские аграрии уже приобрели 2,8 млн т. удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), это на 5% больше, чем в прошлом году. В Российской ассоциации производителей удобрений добавляют, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями составляет уже почти 60% от прогнозной потребности на весь 2022 год.

«Благодаря совместным усилиям, ситуация с обеспеченностью сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями остаётся стабильной», — заверяет исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов.

Сомнений в том, что план по поставкам удобрений под весенний сев будет выполнен, нет, говорит Кузнецов. К примеру, по азотным и комплексным NPK-удобрениям выполнение плана в I квартале превысило 100%.

При этом, российский АПК надежно защищен от роста цен на минудобрения, охватившего зарубежные страны.

«Еще прошлым летом производители зафиксировали цены для отечественных потребителей, — напоминает Максим Кузнецов. — Таким образом, сельхозтоваропроизводители и защищены от роста затрат на подкормку озимых и яровой сев, и лишены повода снижать объемы применения минеральных удобрений. Уверены, российский АПК обладает на сегодняшний день всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы провести посевную без сбоев и добиться плановых показателей по итогам сезона».

С РАПУ согласен и аналитический центр «Русагротранса», в его апрельском отчете прогноз валового сбора зерна в России в 2022 году увеличен со 129 млн до 132 млн тонн, что может стать третьим результатом после 2017 и 2020 годов.

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