Тбилиси, 22 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Представители руководства таможенных ведомств Грузии и Турции провели рабочую встречу на таможенно-пропускном пункте «Сарпи». Об этом сообщил журналистам после встречи глава Службы доходов министерства финансов Грузии Леван Какава.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня дает добро!

«Наши таможенные администрации стремятся ещё больше активизировать сотрудничество на основе электронного обмена информации. Это значительно упростит и ускорит таможенные формальности», — рассказал Какава о достигнутых договорённостях.

Глава ведомства отметил, что увеличение грузооборота между Грузией и Турцией будет полезно для обеих стран. Он также сообщил, что на встрече стороны обсудили торгово-экономические отношения государств, а также ознакомились с работой таможенных служб с обеих сторон границы.

Стоит отметить, что в январе Грузия открыла для Турции фармакологический рынок, чтобы в страну поступали более дешёвые лекарства. В парламенте обсуждается беспрепятственный допуск турецким поставщикам на других направлениях. Турция является самым крупным торговым партнёром Грузии.