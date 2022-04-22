Представители Грузии и Турции договорились об упрощении процедур на границе
Тбилиси, 22 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Представители руководства таможенных ведомств Грузии и Турции провели рабочую встречу на таможенно-пропускном пункте «Сарпи». Об этом сообщил журналистам после встречи глава Службы доходов министерства финансов Грузии Леван Какава.
«Наши таможенные администрации стремятся ещё больше активизировать сотрудничество на основе электронного обмена информации. Это значительно упростит и ускорит таможенные формальности», — рассказал Какава о достигнутых договорённостях.
Глава ведомства отметил, что увеличение грузооборота между Грузией и Турцией будет полезно для обеих стран. Он также сообщил, что на встрече стороны обсудили торгово-экономические отношения государств, а также ознакомились с работой таможенных служб с обеих сторон границы.
Стоит отметить, что в январе Грузия открыла для Турции фармакологический рынок, чтобы в страну поступали более дешёвые лекарства. В парламенте обсуждается беспрепятственный допуск турецким поставщикам на других направлениях. Турция является самым крупным торговым партнёром Грузии.