Канберра, 22 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. 22 апреля лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз сдал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

В то же время лидер оппозиции заверил, что планирует продолжать бороться за голоса избирателей в разгар предвыборной кампании, находясь у себя дома в изоляции в течение следующих семи дней.

Премьер-министру Австралии Скотту Моррисону не нужно будет изолироваться несмотря на то, что он встречался с Альбанизом во время дебатов 20 апреля. Моррисон не был признан личным контактом зараженного коронавирусом человека, поскольку лично не контактировал с Альбанизом после того, как тому поставили диагноз.

Отмечается, что лидер лейбористов получил положительный результат теста на COVID-19 перед тем, как собирался отправиться в Западную Австралию.