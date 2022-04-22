Москва, , 09:13 — REGNUM В апреле в России наиболее высокая заработная плата в сфере производства (до 300 тысяч рублей) предлагается заместителю главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС в Челябинске, а также инженеру-технологу SMD монтажа в Москве. Это 22 апреля следует из результатов исследования сервиса «Работа. ру».

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«Одну из самых высоких зарплат предлагают заместителю главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС в Челябинске — 270-300 тысяч рублей в месяц. Среди требований работодатель указал высшее профильное образование, опыт работы от пяти лет в аналогичной отрасли и навыки разработки двигателей и энергоагрегатов», — приводит результаты названного исследования РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что также зарплату до 300 тысяч рублей предлагают в Москве инженеру-технологу SMD монтажа, у которого должно быть высшее профильное образование и стаж работы от пяти лет, также ему необходимо знать программные продукты для проектирования PCAD и технологии производства печатных плат.

Помимо этого, на должности директора по производству межкомнатных дверей в Кизилюрте предлагается зарплата до 240 тысяч рублей с возможностью переезда. Для того, чтобы занять эту вакансию необходимо обладать аналогичным трехлетним опытом работы.

Также зарплата до 200 тысяч рублей предлагается заместителю технического директора по горным работам в Белово, который должен иметь высшее горное образование и практический пятилетний опыт работы, а также инженеру-конструктору в Краснодаре, знающему программные комплексы для проектирования AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW, «Компас» и «Лира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее служба занятости Омской области назвала самые редкие и самые популярные вакансии.